Глава МИД Нидерландов Хукстра прибыл на Украину
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра начал свой визит с города Ирпень в Киевской области. Фото © Twitter / wbhoekstra
Свой визит он начал с осмотра города Ирпень в Киевской области. Затем он встретился с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра находится с визитом в Киеве. Он прибыл вместе с коллегой из Германии Анналеной Бербок сегодня утром, о чём сообщил в социальных сетях.
Хукстра посетил пригород Киева — город Ирпень. Затем он встретился с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой. Дипломат отметил, что для него большая честь — пожать руку Кулебе после многочисленных телефонных разговоров. Также он заявил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину в военном, финансовом и гуманитарном плане.
По информации издания nu.nl, нидерландский дипломат также планирует вновь открыть посольство страны в Киеве, сотрудники которого вернулись на Украину в конце апреля. По данным Министерства иностранных дел, ситуация в области безопасности снова позволила это сделать.