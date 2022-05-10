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Опубликовано 10 мая 2022, 12:15

Глава МИД Нидерландов Хукстра прибыл на Украину

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра начал свой визит с города Ирпень в Киевской области. Фото © Twitter / wbhoekstra

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра начал свой визит с города Ирпень в Киевской области. Фото © Twitter / wbhoekstra

Свой визит он начал с осмотра города Ирпень в Киевской области. Затем он встретился с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра находится с визитом в Киеве. Он прибыл вместе с коллегой из Германии Анналеной Бербок сегодня утром, о чём сообщил в социальных сетях.

Хукстра посетил пригород Киева — город Ирпень. Затем он встретился с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой. Дипломат отметил, что для него большая честь — пожать руку Кулебе после многочисленных телефонных разговоров. Также он заявил, что Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину в военном, финансовом и гуманитарном плане.

По информации издания nu.nl, нидерландский дипломат также планирует вновь открыть посольство страны в Киеве, сотрудники которого вернулись на Украину в конце апреля. По данным Министерства иностранных дел, ситуация в области безопасности снова позволила это сделать.

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Оксана Попова
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