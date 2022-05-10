Бешеные деньги: Стало известно, сколько "Манчестер Сити" потратит на трансфер Холанда из "Боруссии"

Накануне норвежец прошёл в Брюсселе медосмотр в присутствии врачей английского клуба.

Общие затраты клуба «Манчестер Сити» на трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда составят почти 250 миллионов евро. Об этом сообщает The Telegraph.

Ожидается, что уже на этой неделе английский клуб активирует опцию выкупа 21-летнего норвежского форварда за 75 миллионов евро. По пятилетнему контракту Холанд заработает 125 миллионов (в эту сумму включён подписной бонус). Представители и агенты игрока получат от "Манчестер Сити" почти 50 миллионов.

Накануне нападающий прошёл в Брюсселе медицинский осмотр в присутствии врачей английского клуба. Скорее всего, в субботу, 14 мая, после матча последнего тура с берлинской «Гертой» Холанд попрощается с партнёрами по "Боруссии".