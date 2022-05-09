СМИ: Лучший бомбардир "Боруссии" Холанд подпишет контракт с "Манчестер Сити"

21-летний норвежец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Лучший бомбардир дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в "Манчестер Сити". Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, трансфер 21-летнего нападающего будет официально подтверждён уже на этой неделе. Сам футболист ещё в апреле согласовал условия личного контракта.

«Манчестер Сити» активирует опцию выкупа Холанда за 75 миллионов евро. Форвард станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. При этом зарплата скандинава не превысит 375 тысяч фунтов в неделю, которые получает бельгийский хавбек Кевин де Брёйне.