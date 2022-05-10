ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 мая 2022, 10:28

Глава МИД Германии посетила украинскую Бучу

Министр иностранных дел Анналена Бербок посещает Бучу. Обложка © Getty Images / Andreas Stein / picture alliance

Министр иностранных дел Анналена Бербок посещает Бучу. Обложка © Getty Images / Andreas Stein / picture alliance

Сейчас Анналена Бербок осматривает город, затем у неё запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник утром прибыла в Киев. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Её визит ранее не был анонсирован. Как пишет издание, Бербок стала первым германским официальным лицом, посетившим Украину с начала российской специальной военной операции. Сейчас глава МИД Германии осматривает город Бучу, затем у неё запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По данным газеты, она планирует вновь открыть Посольство ФРГ в Киеве.

МО РФ опровергло заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче
МО РФ опровергло заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче

Ранее Лайф сообщал, что первая леди США Джилл Байден прибыла на Украину с необъявленным визитом. Она встретилась с Еленой Зеленской, с которой обнялась во время приветствия. По данным журналистов, это было первое появление жены президента Незалежной на публике с начала "Операции Z".

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar