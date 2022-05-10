Глава МИД Германии посетила украинскую Бучу

Сейчас Анналена Бербок осматривает город, затем у неё запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник утром прибыла в Киев. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Её визит ранее не был анонсирован. Как пишет издание, Бербок стала первым германским официальным лицом, посетившим Украину с начала российской специальной военной операции. Сейчас глава МИД Германии осматривает город Бучу, затем у неё запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По данным газеты, она планирует вновь открыть Посольство ФРГ в Киеве.