Глава МИД Германии посетила украинскую Бучу
Министр иностранных дел Анналена Бербок посещает Бучу. Обложка © Getty Images / Andreas Stein / picture alliance
Сейчас Анналена Бербок осматривает город, затем у неё запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник утром прибыла в Киев. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.
Её визит ранее не был анонсирован. Как пишет издание, Бербок стала первым германским официальным лицом, посетившим Украину с начала российской специальной военной операции. Сейчас глава МИД Германии осматривает город Бучу, затем у неё запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. По данным газеты, она планирует вновь открыть Посольство ФРГ в Киеве.
Ранее Лайф сообщал, что первая леди США Джилл Байден прибыла на Украину с необъявленным визитом. Она встретилась с Еленой Зеленской, с которой обнялась во время приветствия. По данным журналистов, это было первое появление жены президента Незалежной на публике с начала "Операции Z".