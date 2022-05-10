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Опубликовано 10 мая 2022, 10:26

Лукашенко пересмотрел принципы вооружения армии из-за "Операции Z" на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на интервью в Минске. Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на интервью в Минске. Фото © ТАСС / AP Photo / Markus Schreiber

Он поручил Минобороны с учётом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск.

Власти Белоруссии извлекли уроки из российско-украинского военного конфликта в том, что касается развития и оснащения своих войск, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа страны на 2022 год, передаёт "Белта".

"Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно: военная операция РФ на Украине нас многому научила", — заявил Александр Лукашенко, подчеркнув, что эти вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учётом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск. По его словам, подчинённые доложили, что "уроки извлечены" и "подходы изменились".

Ранее Александр Лукашенко призвал Киев задуматься о планах Запада насчёт Украины. Власти западных государств уже начали решать, какой кусок оторвать от Незалежной себе, и страна даже сама знает, кто именно ведёт подобные разговоры, напомнил белорусский лидер.

Лукашенко не видит необходимости в участии Белоруссии в "Операции Z"
Лукашенко не видит необходимости в участии Белоруссии в "Операции Z"
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Виктория Дитрих
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