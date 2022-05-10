Лукашенко пересмотрел принципы вооружения армии из-за "Операции Z" на Украине

Он поручил Минобороны с учётом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск.

Власти Белоруссии извлекли уроки из российско-украинского военного конфликта в том, что касается развития и оснащения своих войск, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа страны на 2022 год, передаёт "Белта".

"Скажу откровенно, что мы [ранее] по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же, абсолютно откровенно: военная операция РФ на Украине нас многому научила", — заявил Александр Лукашенко, подчеркнув, что эти вопросы он регулярно обсуждает с министром обороны и поручал с учётом этого конфликта посмотреть на оснащение и дальнейшее развитие белорусских войск. По его словам, подчинённые доложили, что "уроки извлечены" и "подходы изменились".