Лукашенко не видит необходимости в участии Белоруссии в "Операции Z"

Он подчеркнул, что Россия не нуждается в помощи. Также президент обвинил Запад в нагнетании ситуации и нежелании "достойно закончить" события в Незалежной.

Белоруссия не станет участвовать в "Операции Z", сообщил президент страны Александр Лукашенко в интервью агентству Associated Press. По его словам, в этом нет необходимости, ведь у России есть всё, что мог бы ей предложить Минск в качестве поддержки.

"Мы не собираемся принимать участие в специальной операции Вооружённых сил РФ на Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости", — сказал белорусский лидер.

Лукашенко при этом напомнил, что Минск и Москва — самые близкие союзники. У нас теснейший военно-политический союз и мы это ни от кого не скрывали, отметил он. Также белорусский президент обвинил США в нагнетании ситуации и поставке вооружения, вместо того чтобы "достойно закончить" события на Украине, и пожаловался, что Незалежная ввела против Минска санкции раньше, чем Америка и ЕС.