Лукашенко заявил, что Украина не заинтересована в переговорах с РФ

При этом белорусский лидер обратил внимание, что на территории страны "фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди".

Украина не заинтересована в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с The Associated Press.

"Но почему Украина, на территории которой фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?" — задался вопросом глава республики.

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что Украина просто "провоцирует Россию".