Лукашенко заявил, что Украина не заинтересована в переговорах с РФ
При этом белорусский лидер обратил внимание, что на территории страны "фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди".
Украина не заинтересована в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с The Associated Press.
"Но почему Украина, на территории которой фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?" — задался вопросом глава республики.
Вместе с тем белорусский лидер отметил, что Украина просто "провоцирует Россию".
А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии динамики в переговорах между Россией и Украиной. В Кремле также в очередной раз указали на непоследовательность заявлений и действий украинской стороны.