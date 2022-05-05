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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 10:45
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Лукашенко заявил, что Украина не заинтересована в переговорах с РФ

При этом белорусский лидер обратил внимание, что на территории страны "фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди".

Украина не заинтересована в переговорах с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью с The Associated Press.

"Но почему Украина, на территории которой фактически идёт война, боевые действия, гибнут люди, — почему Украина не заинтересована в этих переговорах?" — задался вопросом глава республики.

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что Украина просто "провоцирует Россию".

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А ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии динамики в переговорах между Россией и Украиной. В Кремле также в очередной раз указали на непоследовательность заявлений и действий украинской стороны.

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kremlin.ru

Николь Вербер
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