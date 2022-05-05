Репортёр Сладков рассказал, как на самом деле выживали гражданские на "Азовстали"

Есть приходилось то, что находили в столовых. Также помогли украинские морские пограничники, приносившие временами продукты.

Боевики нацбатальона "Азов" не оказывали помощь людям, укрывавшимся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Они приходили только ради съёмок показных видео, во время которых на камеру раздавали детям конфеты, передаёт РИА ФАН со ссылкой на репортёра ВГТРК Александра Сладкова.

"Азовцы приходили к ним только два раза. Один раз приходила девушка-корреспондент, а второй раз парень уже снимал на телефон. Конфеты давали только на камеру. Выживали они сами. Но большую помощь оказали украинские морские пограничники. Они много продуктов принесли и, надо отдать должное, помогали. Азовцы — нет", — подчеркнул Сладков.

По словам репортёра, всего на предприятии находилось 400 человек, включая сотрудников завода и их семьи, среди них было 30 женщин и 17 детей. Самому младшему было полгода. Гражданские сумели сбежать с завода благодаря дырам в заборе.