15 заложников на тонну продуктов: Нацисты с "Азовстали" предложили обменять мирных жителей на еду

По свидетельствам тех мирных жителей, кто смог вырваться на свободу, укрывшимся на комбинате боевикам не хватает продуктов.

Украинские боевики, засевшие на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и лекарства. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель штаба операции по освобождению предприятия.

"В ходе переговоров они (нацисты "Азова". — Прим. Лайфа) предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — 15 заложников на тонну продуктов, а также лекарства", — отметил собеседник агентства.

По его словам, националисты предупредили, что больше никого отпускать не будут — только обменивать.

По свидетельствам тех мирных жителей, кто смог вырваться на свободу с "Азовстали", укрывшимся на комбинате боевикам не хватает продуктов. Освобождённые граждане утверждают, что в подземных помещениях завода всё было заранее заготовлено для долгой осады: много сухих пайков, консервов, воды и боеприпасов.

"Просто они не рассчитывали, что там вместе с ними окажется так много, сотни, гражданских, которых им всё-таки пришлось кормить. Поэтому продукты у них заканчиваются… Уже неделю очень мало нам давали, один раз в сутки... А за день до нашего выхода один военный у них сказал, что они поменяют нас на еду. "Килограмм на килограмм", как он сказал", — рассказала РИА "Новости" одна из выбравшихся женщин.