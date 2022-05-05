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Регион
Опубликовано 5 мая 2022, 06:20
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Росавиация до 13 мая продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов страны

Перевозчикам рекомендуют перенаправлять рейсы по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация продлила действующий режим ограничений на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России. Временно отменены рейсы в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту, напомнили в ведомстве.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", — говорится в сообщении Росавиации.

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Ранее Росавиация включила 400 маршрутов в программу субсидирования региональных полётов. Участие в ней принимает 19 авиакомпаний. Около 715 тыс. россиян уже воспользовались льготами с начала текущего года.

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Pixabay

Александра Васильева
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