В правящей партии Швеции назрел раскол из-за вступления в НАТО

Страна готовится подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе в период с 16 по 20 мая.

В правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) Швеции назрел раскол из-за позиции женского крыла политсилы по поводу вступления страны в НАТО. Об этом заявила председатель крыла, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.