В правящей партии Швеции назрел раскол из-за вступления в НАТО
Страна готовится подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе в период с 16 по 20 мая.
В правящей Cоциал-демократической партии (SSKF) Швеции назрел раскол из-за позиции женского крыла политсилы по поводу вступления страны в НАТО. Об этом заявила председатель крыла, министр климата и окружающей среды Анника Страндхелл.
“Совет женского крыла решил придерживаться постановлений нашего конгресса, согласно которому Швеция должна быть внеблоковой в военном отношении и находиться вне НАТО", — сообщила она газете Svenska Dagbladet и добавила, что её отделение долго боролось за мир и разоружение.
Напомним, что Швеция и Финляндия планировали вступить в НАТО летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. Позже стало известно, что страны намерены одновременно подать заявку на присоединение к НАТО уже в середине мая.
Pixabay