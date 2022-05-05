Песков не считает помехой для достижения целей "Операции Z" передачу США разведданных ВСУ

Однако представитель Кремля полагает, что такие действия не способствуют быстрому завершению операции.

Российские военнослужащие в курсе, что США, Великобритания, НАТО на постоянной основе передают разведданные украинским боевикам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нашим военным хорошо известно, что Соединённые Штаты, Великобритания, натовцы на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским вооружённым силам. Это хорошо известно", — сказал он журналистам, комментируя статью The New York Times о том, что США передали Киеву данные разведки, которые использовались ВСУ при нанесении ударов по российским позициям.

Представитель Кремля также отметил, что вместе с потоками оружия, которые данные страны и НАТО направляют на Украину, это и "действия, которые не способствуют быстрому завершению операции". Но, по его словам, в то же время они не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной "Операции Z".