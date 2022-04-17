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Регион
Опубликовано 17 апреля 2022, 10:00
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В Сирии обвинили НАТО в причастности к убийствам россиян из-за поставок оружия Украине

Там сравнили конфликт в Незалежной с событиями в САР из-за снимка с одной из освобождённых ВС России баз под Херсоном, на котором виден оставленный ВСУ нацистский флаг.

Сирийский депутат, председатель Сирийской федерации промышленности Фарес Шехаби заявил об агрессии НАТО в адрес россиян. Он возложил на альянс вину за гибель граждан РФ из-за поставок оружия режиму украинского лидера Владимира Зеленского.

"Вооружая режим Зеленского, НАТО напрямую причастно к убийству россиян, в то время как ни один русский не убивал и не замышлял убийства ни в одной из стран НАТО!" — написал Шехаби в "Твиттере".

Парламентарий также прокомментировал снимок с одной из освобождённых ВС РФ украинских баз под Херсоном, на котором виден оставленный ВСУ нацистский флаг. Он напомнил, что подобное происходило и в Сирии, когда стяги террористической организации "Аль-Каида"* были найдены "на всех поддерживаемых НАТО базах "умеренных повстанцев".

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Ранее сенатор Климов сообщил, что среди взятых в плен на Украине есть военные НАТО. По словам парламентария, на территории Незалежной есть наёмники из разных частей мира. При этом он напомнил, что они не подпадают под действие международного права.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

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Getty Images / Sean Gallup

Никита Осипов
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