Global Times: Европе грозит хаос из-за антироссийской политики НАТО во главе с США
Достижение мира и порядка на континенте возможно только после прекращения нападок на РФ и признания нейтралитета Украины, говорится в материале издания.
Соединённые Штаты во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая никак не способствует деэскалации конфликта и подталкивает старый континент к хаосу. Об этом пишет китайская газета Global Times. В материале издания подчёркивается, что Вашингтон использует ситуацию вокруг Украины в качестве рекламы Североатлантического альянса.
"При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России. Такая политика приведёт к чувству коллективной незащищённости и ещё больше подтолкнёт европейский континент к хаосу", — отмечается в материале.
Кроме того, в публикации подчёркивается, что нынешний кризис на Украине вызван в том числе расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее "противостояния РФ". По мнению автора статьи, достижение мира и порядка в Европе возможно только после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Незалежной.
Ранее военный аналитик Драго Боснич рассказал, кто получает огромную прибыль от конфликта на Украине. По его словам, задолженность Незалежной перед европейскими и американскими политиками растёт в геометрической прогрессии.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA