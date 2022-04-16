Global Times: Европе грозит хаос из-за антироссийской политики НАТО во главе с США

Достижение мира и порядка на континенте возможно только после прекращения нападок на РФ и признания нейтралитета Украины, говорится в материале издания.

Соединённые Штаты во главе НАТО проводят агрессивную антироссийскую политику в Европе, которая никак не способствует деэскалации конфликта и подталкивает старый континент к хаосу. Об этом пишет китайская газета Global Times. В материале издания подчёркивается, что Вашингтон использует ситуацию вокруг Украины в качестве рекламы Североатлантического альянса.

"При этом коллективная безопасность участников альянса полностью основана на противостоянии России. Такая политика приведёт к чувству коллективной незащищённости и ещё больше подтолкнёт европейский континент к хаосу", — отмечается в материале.

Кроме того, в публикации подчёркивается, что нынешний кризис на Украине вызван в том числе расширением НАТО на восток и агрессивной риторикой, основанной на идее "противостояния РФ". По мнению автора статьи, достижение мира и порядка в Европе возможно только после прекращения нападок на Москву и признания нейтралитета Незалежной.