Сенатор Климов сообщил, что среди взятых в плен на Украине есть военные НАТО

По словам парламентария, на территории Незалежной есть наёмники из разных частей мира. При этом он напомнил, что они не попадают под действие международного права.

Среди пленённых ВС РФ на Украине бойцов есть военнослужащие из стран НАТО. Об этом сообщил сенатор, замруководителя Комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов.

"У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы всё это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле", — сказал он в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии.

По словам парламентария, на Украине есть наёмники из стран Азии, Африки, а также из США, Великобритании и других государств. При этом он напомнил, что они не попадают под действие международного права.