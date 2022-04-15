"Молодёжка ОНФ" наградила победителей конкурса "Zа нами правда" в поддержку "Операции Z"

В мероприятии уже поучаствовало более 25 тысяч человек со всей России. Всего за месяц было создано почти 90 тысяч видео, изображений и стихов, посвящённых разным патриотическим темам.

Команда "Молодёжки ОНФ" наградила новых победителей конкурса "Zа нами правда", в рамках которого авторы предоставили контент в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Десять жителей из разных регионов страны получили фирменный "Z-мерч" и возможность представить свои песни и стихи широкой аудитории на площадке "Медиа.ОНФ".

Среди тех, кто лично принимал поздравления с победой в студии "Медиа.ОНФ", поэт, прозаик, журналист Александр Кротко. Он совместно с крымской исполнительницей Ольгой Сиваковой написал песню "Русская весна", которая, по оценкам организаторов, стала одной из лучших композиций, участвовавших в конкурсе.

"Невозможно быть в стороне от того, что происходило восемь лет в Донбассе и происходит сегодня на Украине. Хочется поддержать наших ребят, российских солдат, президента нашей страны", — подчеркнула Ольга.

Также среди лично присутствовавших на награждении оказалась целая семья. Мария Стафий из Московской области вместе с детьми Алисой и Егором написали стихотворение о Родине.

"У нас очень активная семья. Вместе с мужем мы занимаемся волонтёрством и привлекаем к этому детей. Например, навещаем ветеранов, ходим на субботники. Через такие добрые дела мы учим их любви к своей стране", — рассказала Мария.

В конкурсе уже поучаствовало более 25 тысяч человек со всей России. Всего за месяц было создано почти 90 тысяч видео, изображений и стихов, посвящённых теме Донбасса и русскоязычного населения, проживающего там, а также поддержке президента и Российской армии.