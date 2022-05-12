Десантировались с вертолёта и взяли аэродром: Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

Ведомство, в частности, особо отметило заслуги старшего лейтенанта Николая Окорокова, который обнаружил оборудованный оборонительный рубеж и большое количество националистов.

В Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Ведомство высоко оценило заслуги ефрейтора Егора Варушкина, старшего лейтенанта Николая Окорокова, а также старшего сержанта Михаила Чекулаева.

Ефрейтор Егор Варушкин. Фото © Минобороны РФ

Так, ефрейтор Егор Варушкин десантировался в составе отделения с вертолёта Ми-8 для взятия одного из аэродромов и сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. Отделение ефрейтора уничтожило огневые средства боевиков, выбило их с позиций и взяло под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома. В ходе попытки националистов вернуть аэродром под свой контроль Варушкин уничтожил трёх противников.

Старший лейтенант Николай Окороков. Фото © Минобороны РФ

Старший лейтенант Николай Окороков обнаружил оборудованный оборонительный рубеж и большое количество националистов. Командуя мотострелковым взводом, он вместе с подчинёнными атаковал превосходящие силы противника, уничтожив около 15 боевиков.

Старший сержант Михаил Чекулаев. Фото © Минобороны РФ

Старший сержант Михаил Чекулаев во время разведки увидел в окрестностях занятого ВСУ города укрепрайон и подразделение националистов, которые готовили засаду. Он решил атаковать их, и, пока одна группа наших военных вела огонь, старший сержант со своими людьми зашёл в тыл врага, уничтожив две огневые точки и более десяти боевиков.