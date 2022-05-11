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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 12:08
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Улица в Луганске получила имя офицера, подорвавшего себя и бойцов ВСУ последней гранатой

Церемония переименования луганской улицы. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Церемония переименования луганской улицы. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Раненый Зозулин приказал своим товарищам выдвигаться в запасный район эвакуации и ещё полчаса в одиночку вёл бой с превосходящими силами противника.

В Луганске переименовали улицу в честь Героя России, участника специальной военной "Операции Z" Владимира Зозулина, передаёт ЛИЦ. Памятную табличку с новым названием, которая появилась на здании Луганского академического театра кукол, открыли глава ЛНР Леонид Пасечник и глава столичной администрации Манолис Пилавов.

"Сегодня мы переименовали одну из центральных улиц города Луганска, улицу 16-я линия, и присвоили ей имя российского солдата, Героя России Владимира Зозулина, который совершил выдающийся подвиг, принимая участие в специальной военной операции, проводимой на территории Донбасса", — заявил Пасечник.

  • Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
    Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
  • Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
    Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
  • Портрет Героя России Владимира Зозулина. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
    Портрет Героя России Владимира Зозулина. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
  • Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
    Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
  • Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко
    Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко

Церемония переименования луганской улицы. Фото © ЛИЦ / Марина Сулименко

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По его словам, подвиг военнослужащего "заслуживает глубочайшего уважения", поскольку своим примером он показал мужество, отвагу, преданность Родине и стойкость русского солдата. При этом глава ЛНР отметил необходимость увековечивать память о таких героях. Он напомнил о подвиге, который совершали деды и прадеды в период Великой Отечественной войны, а также указал, что их именами тоже названы улицы в городах и населённых пунктах.

Кроме того, Пасечник отметил, что и российским улицам будут присваиваться имена защитников ЛНР, которые "героически сражались и принимали активное участие в освободительной войне на территории Донбасса". А Пилавов добавил, что поступки, которые совершают бойцы ЛНР, ДНР и РФ, должны быть увековечены в истории, чтобы будущее поколение об этом не забывало.

12 марта рота во главе с Зозулиным обнаружила скрытые стартовые позиции артиллерии ВСУ. Но головной дозор разведроты попал в засаду. Раненый Зозулин приказал своим бойцам выдвигаться в запасный район эвакуации и ещё полчаса в одиночку вёл бой с превосходящими силами противника. Израсходовав все боеприпасы, офицер подпустил бойцов ВСУ вплотную к себе и подорвал последнюю гранату.

Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды
Пасечник и Турчак вручили бойцам Народной милиции ЛНР государственные награды

Ранее в Донецке появилась площадь имени Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине. Также его имя присвоили улице Джигитской в Махачкале.

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Николь Вербер
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