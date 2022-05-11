Улица в Луганске получила имя офицера, подорвавшего себя и бойцов ВСУ последней гранатой

Раненый Зозулин приказал своим товарищам выдвигаться в запасный район эвакуации и ещё полчаса в одиночку вёл бой с превосходящими силами противника.

В Луганске переименовали улицу в честь Героя России, участника специальной военной "Операции Z" Владимира Зозулина, передаёт ЛИЦ. Памятную табличку с новым названием, которая появилась на здании Луганского академического театра кукол, открыли глава ЛНР Леонид Пасечник и глава столичной администрации Манолис Пилавов.

"Сегодня мы переименовали одну из центральных улиц города Луганска, улицу 16-я линия, и присвоили ей имя российского солдата, Героя России Владимира Зозулина, который совершил выдающийся подвиг, принимая участие в специальной военной операции, проводимой на территории Донбасса", — заявил Пасечник.











По его словам, подвиг военнослужащего "заслуживает глубочайшего уважения", поскольку своим примером он показал мужество, отвагу, преданность Родине и стойкость русского солдата. При этом глава ЛНР отметил необходимость увековечивать память о таких героях. Он напомнил о подвиге, который совершали деды и прадеды в период Великой Отечественной войны, а также указал, что их именами тоже названы улицы в городах и населённых пунктах.

Кроме того, Пасечник отметил, что и российским улицам будут присваиваться имена защитников ЛНР, которые "героически сражались и принимали активное участие в освободительной войне на территории Донбасса". А Пилавов добавил, что поступки, которые совершают бойцы ЛНР, ДНР и РФ, должны быть увековечены в истории, чтобы будущее поколение об этом не забывало.