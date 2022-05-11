Площадь имени Героя России Гаджимагомедова появилась в Донецке
Уроженец Дагестана подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине.
Площадь имени Нурмагомеда Гаджимагомедова появилась в Донецке. Видео © Telegram-канал PRO_respubliku
В Донецке появилась площадь имени погибшего в ходе "Операции Z" на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. В открытии памятной доски приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и отец Героя Российской Федерации Энгельс Гаджимагомедов. После церемонии мужчина встретится с курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища и юнармейцами, а также посетит музей Великой Отечественной войны и Аллею ангелов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Он получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Позже семье офицера-десантника вручили звезду Героя России, а в Дагестане высадили деревья в память о Гаджимагомедове.
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