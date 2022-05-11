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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 09:07
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Площадь имени Героя России Гаджимагомедова появилась в Донецке

Уроженец Дагестана подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине.

Площадь имени Нурмагомеда Гаджимагомедова появилась в Донецке. Видео © Telegram-канал PRO_respubliku

В Донецке появилась площадь имени погибшего в ходе "Операции Z" на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. В открытии памятной доски приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и отец Героя Российской Федерации Энгельс Гаджимагомедов. После церемонии мужчина встретится с курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища и юнармейцами, а также посетит музей Великой Отечественной войны и Аллею ангелов.

Ранее улице Джигитской в Махачкале также присвоили имя Нурмагомеда Гаджимагомедова.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Он получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Позже семье офицера-десантника вручили звезду Героя России, а в Дагестане высадили деревья в память о Гаджимагомедове.

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Алексей Берковиц
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