Площадь имени Героя России Гаджимагомедова появилась в Донецке

Уроженец Дагестана подорвал себя и вражеских солдат, исполняя воинский долг в рамках "Операции Z" на Украине.

В Донецке появилась площадь имени погибшего в ходе "Операции Z" на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. В открытии памятной доски приняли участие глава ДНР Денис Пушилин и отец Героя Российской Федерации Энгельс Гаджимагомедов. После церемонии мужчина встретится с курсантами Донецкого высшего общевойскового командного училища и юнармейцами, а также посетит музей Великой Отечественной войны и Аллею ангелов.