Дворняга Ленка накрыла собой военного во время обстрела в ходе "Операции Z"
"Четвероногого сослуживца" обожает весь батальон. День Победы умная собака будет отмечать в кругу боевых товарищей, неся службу.
Военный рассказывает о подвиге собаки Ленки. Видео © Telegram / 360 tv
Дворняга по кличке Ленка в ходе "Операции Z" на Украине накрыла собой военнослужащего во время одного из обстрелов. Об этом в своём телеграм-канале сообщает телеканал "360".
"При очередном обстреле я прыгнул в окоп, неподалёку разорвался снаряд. Чтобы осколками меня не накрыло, Ленка прыгнула на меня, закрыв собой. Очень умная, хорошая собака, всё понимает. При виде фашиста или какого-то нехорошего человека начинает оскаливаться и готова броситься", — рассказал военный.
"Четвероногого сослуживца" обожает весь батальон. День Победы умная дворняга будет отмечать в кругу боевых товарищей, неся службу.
А ранее волонтёр Евгения Михайлова рассказала, как спасают брошенных в Мариуполе и Волновахе домашних животных. По словам директора приюта "Кошкин дом", почти в каждом доме сегодня можно найти кошку или собаку, которые остались одни, причём у некоторых испуганных из-за обстрелов питомцев даже есть травмы.
Telegram / 360 tv