ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 12:04
6470

Дворняга Ленка накрыла собой военного во время обстрела в ходе "Операции Z"

"Четвероногого сослуживца" обожает весь батальон. День Победы умная собака будет отмечать в кругу боевых товарищей, неся службу.

Военный рассказывает о подвиге собаки Ленки. Видео © Telegram / 360 tv

Дворняга по кличке Ленка в ходе "Операции Z" на Украине накрыла собой военнослужащего во время одного из обстрелов. Об этом в своём телеграм-канале сообщает телеканал "360".

"При очередном обстреле я прыгнул в окоп, неподалёку разорвался снаряд. Чтобы осколками меня не накрыло, Ленка прыгнула на меня, закрыв собой. Очень умная, хорошая собака, всё понимает. При виде фашиста или какого-то нехорошего человека начинает оскаливаться и готова броситься", — рассказал военный.

Кинолог из Рязани под угрозой обстрелов спасает оставшихся без хозяев собак из Мариуполя
Кинолог из Рязани под угрозой обстрелов спасает оставшихся без хозяев собак из Мариуполя

"Четвероногого сослуживца" обожает весь батальон. День Победы умная дворняга будет отмечать в кругу боевых товарищей, неся службу.

А ранее волонтёр Евгения Михайлова рассказала, как спасают брошенных в Мариуполе и Волновахе домашних животных. По словам директора приюта "Кошкин дом", почти в каждом доме сегодня можно найти кошку или собаку, которые остались одни, причём у некоторых испуганных из-за обстрелов питомцев даже есть травмы.


BannerImage

Telegram / 360 tv

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar