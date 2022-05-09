Дворняга Ленка накрыла собой военного во время обстрела в ходе "Операции Z"

"Четвероногого сослуживца" обожает весь батальон. День Победы умная собака будет отмечать в кругу боевых товарищей, неся службу.

Военный рассказывает о подвиге собаки Ленки. Видео © Telegram / 360 tv

Дворняга по кличке Ленка в ходе "Операции Z" на Украине накрыла собой военнослужащего во время одного из обстрелов. Об этом в своём телеграм-канале сообщает телеканал "360".

"При очередном обстреле я прыгнул в окоп, неподалёку разорвался снаряд. Чтобы осколками меня не накрыло, Ленка прыгнула на меня, закрыв собой. Очень умная, хорошая собака, всё понимает. При виде фашиста или какого-то нехорошего человека начинает оскаливаться и готова броситься", — рассказал военный.

"Четвероногого сослуживца" обожает весь батальон. День Победы умная дворняга будет отмечать в кругу боевых товарищей, неся службу.