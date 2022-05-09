Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда

Он подчеркнул, что сейчас перед республикой стоит задача выхода на "конституционные границы", после чего она сможет определиться со своим будущим.

Мариуполь навсегда вернулся в состав Донецкой Народной Республики, и "Россия здесь навсегда". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе общения с жителями Мариуполя.

"Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет. У нас есть силы, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой, прекрасной страны — России", — сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас перед республикой стоит задача выхода на "конституционные границы", после чего ДНР сможет определиться со своим будущим.