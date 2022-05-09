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Опубликовано 9 мая 2022, 11:28

Пушилин заявил, что Россия в Мариуполе навсегда

Он подчеркнул, что сейчас перед республикой стоит задача выхода на "конституционные границы", после чего она сможет определиться со своим будущим.

Мариуполь навсегда вернулся в состав Донецкой Народной Республики, и "Россия здесь навсегда". Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе общения с жителями Мариуполя.

"Россия здесь навсегда, и вы дома, наконец. Сейчас это территория Донецкой Народной Республики навсегда. Никто у нас этого права не отнимет. У нас есть силы, у нас есть возможности, у нас есть поддержка самой большой, прекрасной страны — России", — сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас перед республикой стоит задача выхода на "конституционные границы", после чего ДНР сможет определиться со своим будущим.

Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе
Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе

Ранее Лайф писал, что в Мариуполе впервые за восемь лет торжественно зажгли Вечный огонь. Также в честь праздника в городе развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Добровольцы пронесли огромное полотнище до монумента "Воину – освободителю Донбасса" вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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