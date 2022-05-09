Путин: России не оставили шанса решить проблему Донбасса мирным путём

По словам российского лидера, военнослужащие действуют мужественно, героически и профессионально, а все намеченные планы выполняются. Результат спецоперации будет достигнут, уверен он.

России не предоставили шансов решить проблему Донбасса мирным путём, если бы такие варианты были, использовали бы именно их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими методами и средствами, мы, конечно бы, решали. Но нам этого шанса не дали. Другого выбора просто не было", — сказал глава государства.

По словам российского лидера, военнослужащие действуют мужественно, героически и профессионально, а все намеченные планы выполняются.