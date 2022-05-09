Путин: России не оставили шанса решить проблему Донбасса мирным путём
Владимир Путин на Параде Победы в Москве. Обложка © Kremlin.ru
По словам российского лидера, военнослужащие действуют мужественно, героически и профессионально, а все намеченные планы выполняются. Результат спецоперации будет достигнут, уверен он.
России не предоставили шансов решить проблему Донбасса мирным путём, если бы такие варианты были, использовали бы именно их. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими методами и средствами, мы, конечно бы, решали. Но нам этого шанса не дали. Другого выбора просто не было", — сказал глава государства.
По словам российского лидера, военнослужащие действуют мужественно, героически и профессионально, а все намеченные планы выполняются.
"Результат будет достигнут. На этот счёт никаких сомнений", — добавил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что, начав спецоперацию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии. Президент напомнил, что страны Запада планомерно создавали абсолютно неприемлемую угрозу у наших границ.