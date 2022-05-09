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Опубликовано 9 мая 2022, 10:39

Медведев поблагодарил участников "Операции Z"

После посещения Парада Победы на Красной площади он обратился с тёплыми словами к российским военным.

Медведев поблагодарил участников "Операции Z". Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю Дня Победы поблагодарил участников "Операции Z" на Украине. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

"С Днём Великой Победы! Вечная слава погибшим за нашу Родину. Спасибо военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции", — сказал Медведев после посещения парада Победы на Красной площади 9 Мая.

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Ранее Медведев заявил, что Россия не будет закрывать глаза на молчание о возрождении неонацизма на Украине. Он напомнил, что до определённого момента Москва уважала своих "партнёров" и "некоторых замаравшихся братьев по бывшему соцлагерю", поэтому "макать их в свои идеологические нечистоты" было неловко.

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Telegram / Дмитрий Медведев

Никита Осипов
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