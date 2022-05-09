После посещения Парада Победы на Красной площади он обратился с тёплыми словами к российским военным.

Медведев поблагодарил участников "Операции Z". Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю Дня Победы поблагодарил участников "Операции Z" на Украине. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

"С Днём Великой Победы! Вечная слава погибшим за нашу Родину. Спасибо военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции", — сказал Медведев после посещения парада Победы на Красной площади 9 Мая.