Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе
Например, сотрудники порта, не дожидаясь окончания стрельбы в районе "Азовстали", уже возобновили трудовую деятельность, их примеру последовали и другие.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об активной гражданской позиции жителей освобождённого Мариуполя. По его словам, местные сами изъявляют желание работать, а также наводят порядок в городе.
Так, по его словам, многие сотрудники порта, не дожидаясь окончания стрельбы в районе "Азовстали", уже возобновили трудовую деятельность.
"Поток хлынул, люди идут и устраиваются на работу. Они не просто обращаются: помогите, привезите еды, сделайте что-то. Это не про людей Донбасса. Они целенаправленно самым активным образом готовы участвовать. Несмотря на то что тяжело, несмотря на то что опасно, они просто берут и делают", — сказал он в прямом эфире программы "Соловьёв Live".
Пушилин отметил, что аналогичная ситуация и на прочих предприятиях: люди хотят работать. Глава республики подчеркнул, что жители Мариуполя также самоорганизовываются и в том числе наводят порядок в городе.
"Это то чувство, отношение к труду, которое у нас никто не отнимет", — заявил он.
Как уже писал Лайф, вчера журналист и телеведущий Владимир Соловьёв посетил Мариуполь совместно с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
ТАСС / Николай Тришин