Пушилин рассказал о желании жителей Мариуполя работать и наводить порядок в городе

Например, сотрудники порта, не дожидаясь окончания стрельбы в районе "Азовстали", уже возобновили трудовую деятельность, их примеру последовали и другие.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об активной гражданской позиции жителей освобождённого Мариуполя. По его словам, местные сами изъявляют желание работать, а также наводят порядок в городе.

Так, по его словам, многие сотрудники порта, не дожидаясь окончания стрельбы в районе "Азовстали", уже возобновили трудовую деятельность.

"Поток хлынул, люди идут и устраиваются на работу. Они не просто обращаются: помогите, привезите еды, сделайте что-то. Это не про людей Донбасса. Они целенаправленно самым активным образом готовы участвовать. Несмотря на то что тяжело, несмотря на то что опасно, они просто берут и делают", — сказал он в прямом эфире программы "Соловьёв Live".

Пушилин отметил, что аналогичная ситуация и на прочих предприятиях: люди хотят работать. Глава республики подчеркнул, что жители Мариуполя также самоорганизовываются и в том числе наводят порядок в городе.

"Это то чувство, отношение к труду, которое у нас никто не отнимет", — заявил он.