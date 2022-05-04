Чулпан Хаматова во время пранка отказалась оборвать связи с Россией

В телефонном разговоре с якобы послом Украины в Латвии актриса согласилась оказать помощь Незалежной и чуть было не пообещала снова начать работать в РФ.

Актриса и один из основателей фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова не может оборвать связи с Россией. В этом она призналась во время пранка, героиней которого невольно выступила в программе "Шоу ВиЛ" на RuTube.

Диалог с Хаматовой ведущие Вован и Лексус вели от имени посла Украины в Латвии. В ходе разговора пранкеры предложили актрисе оказать помощь Украине, на что Хаматова ответила согласием. Также её спросили, оборвала ли она связи с Россией. Актриса ответила, что не может этого сделать, ведь в стране остались её друзья.

"Я звоню друзьям… Как можно оборвать связи с Россией?.. В России огромное количество порядочных людей осталось", — заявила Хаматова.

На вопрос, будет ли Хаматова работать в России, артистка ответила "да", но через секунду переменила решение, ответив "нет".

Следившие за ходом беседы гости студии публицист Михаил Шахназаров и народная артистка РФ Татьяна Васильева высказали своё мнение об этой беседе. Шахназаров возмутился тем, что Хаматова назвала людей, которые поддерживают спецоперацию, непорядочными. "Это порядочные люди обстреливали Донецк на протяжении многих лет. Это порядочный человек Порошенко говорил, что украинские дети будут ходить в школу, а донецкие — сидеть в подвалах", — с иронией заявил публицист, попутно напомнив, что "великая гуманистка" Хаматова "швырнула свой фонд". Васильева же сообщила, что при встрече назвала бы Чулпан дурой.