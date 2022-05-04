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Опубликовано 4 мая 2022, 13:14
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Спецгруппа МЧС РФ поедет в Донбасс для разбора завалов, эксгумации тел и перезахоронений

В неё вошли сотрудники столичного Департамента ГО и ЧС. Набор желающих из других подразделений продолжается, заявки можно подать до 5 мая.

МЧС РФ направит в Донбасс и на территории, находящиеся под контролем ВС России, спецтехнику и группу из 50 человек для разбора завалов, эксгумации тел и перезахоронений. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, в группу вошли специалисты Департамента ГО и ЧС Москвы. Командировка будет длиться около месяца. Сотрудникам из других подразделений департамента также было предложено отправиться в ЛНР и ДНР. Все желающие могут подать заявку до 5 мая.

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Ранее стало известно, что "Единая Россия" окажет поддержку в восстановлении инфраструктуры Мариуполя. В городе уже налажено производство хлеба, поэтому работники нуждаются в дополнительных поставках муки: при содействии партии там уже открылось шесть пекарен.

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Александра Васильева
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