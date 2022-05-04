Спецгруппа МЧС РФ поедет в Донбасс для разбора завалов, эксгумации тел и перезахоронений

В неё вошли сотрудники столичного Департамента ГО и ЧС. Набор желающих из других подразделений продолжается, заявки можно подать до 5 мая.

МЧС РФ направит в Донбасс и на территории, находящиеся под контролем ВС России, спецтехнику и группу из 50 человек для разбора завалов, эксгумации тел и перезахоронений. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, в группу вошли специалисты Департамента ГО и ЧС Москвы. Командировка будет длиться около месяца. Сотрудникам из других подразделений департамента также было предложено отправиться в ЛНР и ДНР. Все желающие могут подать заявку до 5 мая.