Авиация РФ уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, а ПВО — девять украинских беспилотников

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Российская авиация нанесла удары по 93 объектам ВСУ, среди них — два пункта управления и три склада боеприпасов. Об успехах ВС РФ за сутки рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его данным, средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один из них — в районе острова Змеиный, который украинские военные безуспешно пытались захватить.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожено более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники", — добавил Конашенков.