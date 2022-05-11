Авиация РФ уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, а ПВО — девять украинских беспилотников
Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники.
Российская авиация нанесла удары по 93 объектам ВСУ, среди них — два пункта управления и три склада боеприпасов. Об успехах ВС РФ за сутки рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Также, по его данным, средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один из них — в районе острова Змеиный, который украинские военные безуспешно пытались захватить.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожено более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники", — добавил Конашенков.
А ранее Минобороны РФ показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как наземные службы готовят самолёты перед взлётом, оснащая снарядами и проверяя работу приборов.
Минобороны РФ