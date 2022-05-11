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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 08:11
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Авиация РФ уничтожила три склада боеприпасов ВСУ, а ПВО — девять украинских беспилотников

Ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 407 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

Российская авиация нанесла удары по 93 объектам ВСУ, среди них — два пункта управления и три склада боеприпасов. Об успехах ВС РФ за сутки рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его данным, средства ПВО ночью уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один из них — в районе острова Змеиный, который украинские военные безуспешно пытались захватить.

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"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов. В результате ударов уничтожено более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники", — добавил Конашенков.

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А ранее Минобороны РФ показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как наземные службы готовят самолёты перед взлётом, оснащая снарядами и проверяя работу приборов.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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