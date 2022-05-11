Приём детей участников "Операции Z" в вузы без экзаменов начнётся с 2022/23 учебного года

Также среди мер поддержки — введение в образовательных учреждениях 10-процентной квоты на обучение.

Новые правила приёма в российские вузы детей военных, участвующих в спецоперации на Украине, начнут работать с предстоящего учебного года. Об этом сообщили в Минобрнауки.

"Правила приёма для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ президента РФ распространяется на все российские вузы. Приёмная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы 9 Мая поручил окружить заботой семьи военных, участвующих в спецоперации на Украине, и заявил, что подписал указ, согласно которому особую поддержку получат дети погибших и раненых солдат и офицеров.