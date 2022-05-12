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Опубликовано 12 мая 2022, 16:46
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ВС России сбили над островом Змеиный украинский дрон и три ракеты "Точка-У"

Кроме того, поражены десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Полевого Донецкой Народной Республики.

Вооружённые силы Российской Федерации сбили над островом Змеиный украинский дрон и три ракеты "Точка-У". Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" на 12 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У", — отметил Конашенков.

Также средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка и Донецк. Кроме того, поражены десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Полевого Донецкой Народной Республики.

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Ранее Минобороны РФ показало боевые вылеты российских Су-35С в ходе "Операции Z". На опубликованных кадрах самолёты уничтожают военные объекты противника высокоточным попаданием.

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Laurent Van der Stockt pour Le Monde / Getty Images

Андрей Бражников
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