ВС России сбили над островом Змеиный украинский дрон и три ракеты "Точка-У"

Кроме того, поражены десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Полевого Донецкой Народной Республики.

Вооружённые силы Российской Федерации сбили над островом Змеиный украинский дрон и три ракеты "Точка-У". Об этом сообщил на брифинге о ходе "Операции Z" на 12 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Над островом Змеиный сбит в воздухе один беспилотный летательный аппарат и перехвачены три украинские баллистические ракеты "Точка-У", — отметил Конашенков.

Также средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены пять украинских беспилотников в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка и Донецк. Кроме того, поражены десять реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Полевого Донецкой Народной Республики.