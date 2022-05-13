Минобороны: ВС РФ уничтожили под Харьковом американскую РЛС и две системы "Град"
Авиация за сутки поразила 153 района сосредоточения живой силы и военной техники, а ракетные войска и артиллерия разбили склад ракетного вооружения, уточнил генерал-майор Игорь Конашенков.
Вооружённые силы РФ уничтожили в районе Харькова две установки реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ и радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО производства США. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 153 района сосредоточения живой силы и военной техники", — также добавил он.
Ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 15 пунктов управления, шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также склад ракетного вооружения в районе населённого пункта Шебелинка Харьковской области, заметил Конашенков.
Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ показало работу расчётов С-300В и ПЗРК "Игла". Подразделения ПВО Западного военного округа с помощью ракетных комплексов сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, стоящие на вооружении ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ