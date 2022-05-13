В ДНР сообщили, что из Мариуполя за сутки эвакуировали 509 человек

36 из вывезенных в пункт временного размещения являются детьми, уточнили в штабе теробороны. Всего же с 5 марта туда отправили свыше 31 тысячи граждан.

За сутки власти Донецкой Народной Республики эвакуировали из Мариуполя 509 человек, доставив их в пункт размещения в селе Безыменном. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Как указывается в сообщении в телеграм-канале штаба, 36 из спасённых — дети. Всего с 5 марта в Безыменное было вывезено 31 290 человек.