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Опубликовано 13 мая 2022, 08:09

В ДНР сообщили, что из Мариуполя за сутки эвакуировали 509 человек

36 из вывезенных в пункт временного размещения являются детьми, уточнили в штабе теробороны. Всего же с 5 марта туда отправили свыше 31 тысячи граждан.

За сутки власти Донецкой Народной Республики эвакуировали из Мариуполя 509 человек, доставив их в пункт размещения в селе Безыменном. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Как указывается в сообщении в телеграм-канале штаба, 36 из спасённых — дети. Всего с 5 марта в Безыменное было вывезено 31 290 человек.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Мариуполь начала поступать вода из Старокрымского водохранилища. В мэрии рассказали, что сейчас восстанавливают сети, ведущие к домам, для этого коммунальщики ищут в трубах прорывы и устраняют их.

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VK / МЧС ДНР

Артур Лапсаков
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