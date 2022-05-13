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Опубликовано 13 мая 2022, 07:39

СКР запросит у Москальковой сведения об удержании на Украине российских моряков

Этому факту будет дана уголовно-правовая оценка, уточнили в пресс-службе ведомства. По данным омбудсмена, в Незалежной держат в заложниках 73 члена экипажа восьми гражданских судов.

Следственный комитет запросит данные об удерживаемых на Украине российских моряках и гражданских судах у уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"СК России запросит сведения об удержании на Украине российских моряков и гражданских судов для проверки этой информации и даст указанному факту уголовно-правовую оценку", — говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета.

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Напомним, омбудсмен Татьяна Москалькова ранее рассказала о двух новых обращениях от российских моряков, которые пожаловались на удерживание на судоремонтных заводах Украины. Всего же в Незалежной, по её данным, держат в заложниках 73 члена экипажа восьми гражданских судов.

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