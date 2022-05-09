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Опубликовано 9 мая 2022, 07:41

Москалькова рассказала о переговорах по освобождению российских моряков из плена на Украине

По её словам, на судоремонтных заводах Незалежной незаконно удерживаются экипажи нескольких отечественных судов.

Москалькова — о пленных российских моряках на Украине. Видео © LIFE

Украинские власти поступают совершенно незаконно и абсолютно безнравственно, удерживая российских гражданских моряков на судоремонтных заводах в Измаиле. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Совершенно незаконно и абсолютно безнравственно удерживать гражданских на территории другого государства. К сожалению, на Украине ещё несколько экипажей наших моряков остаются, которые не могут вернуться на родину", — сказала она.

По словам Москальковой, их удерживают абсолютно безосновательно и без объяснения причин. При этом им запрещено покидать судно, они ограничены в своих действиях. Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что Москва продолжает вести с Киевом переговоры, и, если запустился процесс обмена гражданскими лицами, то можно надеяться на защиту прав этих попавших в трудную ситуацию моряков.

Были в изоляции 72 дня: Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков из плена на Украине
Были в изоляции 72 дня: Москалькова сообщила об освобождении 11 российских моряков из плена на Украине

Ранее Москалькова рассказывала, что на судоремонтных заводах в Измаиле незаконно удерживаются ещё 60 моряков с семи российских судов. Это "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо" и "Свирь". У кораблей выставлены блокпосты с вооружённой охраной, людям не дают сойти на берег и оказывают на них давление. В связи с этим уполномоченный по правам человека обратилась в международные органы с призывом принять меры.

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Скрин кадра из видео LIFE

Григорий Воронцов
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