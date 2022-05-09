Москалькова рассказала о переговорах по освобождению российских моряков из плена на Украине

По её словам, на судоремонтных заводах Незалежной незаконно удерживаются экипажи нескольких отечественных судов.

Москалькова — о пленных российских моряках на Украине. Видео © LIFE

Украинские власти поступают совершенно незаконно и абсолютно безнравственно, удерживая российских гражданских моряков на судоремонтных заводах в Измаиле. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Совершенно незаконно и абсолютно безнравственно удерживать гражданских на территории другого государства. К сожалению, на Украине ещё несколько экипажей наших моряков остаются, которые не могут вернуться на родину", — сказала она.

По словам Москальковой, их удерживают абсолютно безосновательно и без объяснения причин. При этом им запрещено покидать судно, они ограничены в своих действиях. Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что Москва продолжает вести с Киевом переговоры, и, если запустился процесс обмена гражданскими лицами, то можно надеяться на защиту прав этих попавших в трудную ситуацию моряков.