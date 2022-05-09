Москалькова рассказала о переговорах по освобождению российских моряков из плена на Украине
По её словам, на судоремонтных заводах Незалежной незаконно удерживаются экипажи нескольких отечественных судов.
Москалькова — о пленных российских моряках на Украине. Видео © LIFE
Украинские власти поступают совершенно незаконно и абсолютно безнравственно, удерживая российских гражданских моряков на судоремонтных заводах в Измаиле. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Совершенно незаконно и абсолютно безнравственно удерживать гражданских на территории другого государства. К сожалению, на Украине ещё несколько экипажей наших моряков остаются, которые не могут вернуться на родину", — сказала она.
По словам Москальковой, их удерживают абсолютно безосновательно и без объяснения причин. При этом им запрещено покидать судно, они ограничены в своих действиях. Уполномоченный по правам человека в РФ добавила, что Москва продолжает вести с Киевом переговоры, и, если запустился процесс обмена гражданскими лицами, то можно надеяться на защиту прав этих попавших в трудную ситуацию моряков.
Ранее Москалькова рассказывала, что на судоремонтных заводах в Измаиле незаконно удерживаются ещё 60 моряков с семи российских судов. Это "Омский-6", "Челси-4", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193", "Волго-Балт 225", "Рондо" и "Свирь". У кораблей выставлены блокпосты с вооружённой охраной, людям не дают сойти на берег и оказывают на них давление. В связи с этим уполномоченный по правам человека обратилась в международные органы с призывом принять меры.
Скрин кадра из видео LIFE