Российские лётчики эвакуировали из ДНР пострадавшую от соседа-националиста семью

Злоумышленник ударил пожилую женщину ногой в тяжёлом ботинке, а её дочь — кастетом в висок. Перед этим он подпалил подвал, в котором прятались пострадавшие.

Лётчики Центрального военного округа эвакуировали из ДНР в РФ пожилую женщину и её дочь. По данным Минобороны России, женщин избил сосед-националист.

Инцидент произошёл в ночь на 18 апреля в селе Рубцы Краснолиманского района республики. Женщины прятались в подвале, когда злоумышленник бросил в помещение горящую канистру. После этого мать с дочкой выбежали на улицу.

"Смотрим, из темноты выходит [сосед] Сендецкий. Он ударил дочку кастетом, вот так — в висок, а меня ударил ногой в тяжёлом ботинке", — поделилась Марьям Абдулова.

Причиной такого поведения мужчины стало то, что его соседки русские. По данным Минобороны РФ, в настоящий момент пострадавшие находятся в надёжных руках, за ними присматривают военные медики, здоровью женщин ничего не угрожает.