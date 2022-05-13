У жителей Одессы изымают ТВ-оборудование на фоне роста недовольных киевской властью

В российских силовых структурах также сообщают о повышении напряжённости в области. Вместе с тем власти продолжают разыскивать и задерживать пророссийски настроенных граждан.

Одесские полицейские совместно с боевиками территориальной обороны стали проводить рейды по домам местных жителей и забирать телевизионные оборудования, которые могут транслировать российские телеканалы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением", — цитирует агентство неназванного собеседника.

Подобные меры применяются на фоне роста напряжённости среди населения, падения уровня доверия киевскому режиму, а также ухудшения условий жизни горожан, уточнил представитель силовиков. Военная администрация запрещает использовать спутниковые ТВ, которые могут транслировать российские телеканалы. Кроме того, как сообщил источник, продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных украинцев.