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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 06:45
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У жителей Одессы изымают ТВ-оборудование на фоне роста недовольных киевской властью

В российских силовых структурах также сообщают о повышении напряжённости в области. Вместе с тем власти продолжают разыскивать и задерживать пророссийски настроенных граждан.

Одесские полицейские совместно с боевиками территориальной обороны стали проводить рейды по домам местных жителей и забирать телевизионные оборудования, которые могут транслировать российские телеканалы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Полиция и тероборона проводят рейды и забирают у жителей оборудование для борьбы с альтернативным мнением", — цитирует агентство неназванного собеседника.

Подобные меры применяются на фоне роста напряжённости среди населения, падения уровня доверия киевскому режиму, а также ухудшения условий жизни горожан, уточнил представитель силовиков. Военная администрация запрещает использовать спутниковые ТВ, которые могут транслировать российские телеканалы. Кроме того, как сообщил источник, продолжается поиск и задержание пророссийски настроенных украинцев.

РИА "Новости": Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала "Операции Z"
РИА "Новости": Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала "Операции Z"

Ранее стало известно, что британские военные продолжают управлять операциями ВСУ на передовой. По данным силовиков, офицеры координируют действия различных родов украинских войск, а также используют полный спектр средств разведки НАТО для организации обороны по основным направлениям.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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