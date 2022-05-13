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Опубликовано 13 мая 2022, 06:01

Китайский эксперт Дэшен предрёк провал попыткам Запада изолировать Россию

По его словам, Москва предприняла мощные ответные контрмеры, которые продемонстрировали наличие системного плана реагирования и готовность страны к международному давлению.

Желание Запада надавить на Россию с помощью экономических санкций не приведёт к желаемому результату. Об этом написал эксперт Гао Дэшен в своей статье для китайского "Хуаньцю шибао".

"Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьёзные последствия и неизбежно закончится провалом", — уверен он.

По словам эксперта, мощные ответные контрмеры, принятые Москвой, которая изменила "свою пассивную ситуацию", продемонстрировали наличие системного плана реагирования и готовность России к международному давлению. Дэшен призвал США и Запад не недооценивать экономическую мощь страны, обладающей достаточными ресурсами, позволяющими значительно влиять на международную экономическую систему, цепочку поставок множества ключевых отраслей, в том числе военной промышленности и аэрокосмической.

"Это основа мужества России бросить вызов существующему глобальному экономическому порядку, в котором доминируют США и Запад", — добавил эксперт.

Daily Express: Попытка Запада наказать Россию обернулась для главы ЕК кошмаром
Daily Express: Попытка Запада наказать Россию обернулась для главы ЕК кошмаром

Ранее политолог Мэттью Рендалл высказал опасения по поводу санкций против РФ в научной сфере. Специалист отметил, что контакты между Россией и Западом позволяют сторонам верно оценивать возможности, мотивы и намерения друг друга.

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Pixabay

Евгения Колесникова
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