По его словам, Москва предприняла мощные ответные контрмеры, которые продемонстрировали наличие системного плана реагирования и готовность страны к международному давлению.

Желание Запада надавить на Россию с помощью экономических санкций не приведёт к желаемому результату. Об этом написал эксперт Гао Дэшен в своей статье для китайского "Хуаньцю шибао".

"Попытка Запада изолировать Россию, экономику страны "Большой двадцатки" с огромными запасами нефти и газа, мощным военно-промышленным комплексом и разнообразным экспортом, будет иметь серьёзные последствия и неизбежно закончится провалом", — уверен он.

По словам эксперта, мощные ответные контрмеры, принятые Москвой, которая изменила "свою пассивную ситуацию", продемонстрировали наличие системного плана реагирования и готовность России к международному давлению. Дэшен призвал США и Запад не недооценивать экономическую мощь страны, обладающей достаточными ресурсами, позволяющими значительно влиять на международную экономическую систему, цепочку поставок множества ключевых отраслей, в том числе военной промышленности и аэрокосмической.

"Это основа мужества России бросить вызов существующему глобальному экономическому порядку, в котором доминируют США и Запад", — добавил эксперт.