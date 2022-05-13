РИА "Новости": Британские военные продолжают управлять операциями ВСУ на передовой

По данным силовиков, офицеры координируют действия различных родов украинских войск, а также используют полный спектр средств разведки НАТО для организации обороны по основным направлениям.

Британские офицеры действующего резерва продолжают регулярно под прикрытием руководить украинскими военнослужащими на передовой. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

"С начала нашей спецоперации британские офицеры постоянно работают вблизи передовой, посещают командные пункты украинцев на наиболее опасных направлениях, вносят коррективы в действия командования ВСУ", — приводит РИА "Новости" сообщение одного из них.

По данным силовиков, в Запорожье британские военные с конца апреля до 6 мая двигались от одного командного пункта до другого — от Заградовки, в расположении 60-го отдельного пехотного батальона командного резерва ВСУ, до Александровки. Офицеры координируют действия различных родов войск, а также используют полный спектр средств разведки НАТО. Таким образом они смогли организовать оборону по основным направлениям с применением батальонных тактических групп на отдельных участках, уточнил неназванный собеседник агентства.

Кроме того, одним из формальных результатов деятельности группы британских офицеров является составление карт оперативной обстановки на передовой для публичного распространения через американский Институт по изучению войны, который базируется в Вашингтоне, сообщил сотрудник.