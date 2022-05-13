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Опубликовано 13 мая 2022, 02:47
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РИА "Новости": Британские военные прибыли командовать обороной Киева в день начала "Операции Z"

Как утверждается, перед этим представители Соединённого Королевства помогали украинской армии в работе с разведданными в Донбассе.

Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной города, когда к украинской столице подошли Вооружённые силы РФ. Об этом РИА "Новости" сообщили российские силовики, которые сослались на свои источники в ВСУ.

Как отметил собеседник агентства, в начале февраля кадровые британские военные, работающие под прикрытием, помогали украинской армии в работе с разведданными в Донбассе.

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"После стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу АТО в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города из штаба, располагавшегося на территории школы № 72", — уточнил он.

Отметим, что военнослужащие ДНР и ЛНР с начала февраля этого года неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов и наёмников, в том числе из Великобритании.

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Ранее сообщалось, что британцы окрестили президента Украины Владимира Зеленского "цирковым Че Геварой" после слов о "двух Днях Победы". Один из комментаторов указал на то, что украинский лидер не заботится о людях, а думает только о деньгах. А вместо провокаций ему посоветовали вернуться за стол переговоров с РФ.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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