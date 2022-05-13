Как утверждается, перед этим представители Соединённого Королевства помогали украинской армии в работе с разведданными в Донбассе.

Британские офицеры действующего резерва отправились в Киев 24 февраля, чтобы командовать обороной города, когда к украинской столице подошли Вооружённые силы РФ. Об этом РИА "Новости" сообщили российские силовики, которые сослались на свои источники в ВСУ.

Как отметил собеседник агентства, в начале февраля кадровые британские военные, работающие под прикрытием, помогали украинской армии в работе с разведданными в Донбассе.

"После стремительного наступления группировки российских войск 24 февраля на Киев британцы, которые помогали с разведданными штабу АТО в Краматорске, переместились в Киев для руководства обороной города из штаба, располагавшегося на территории школы № 72", — уточнил он.

Отметим, что военнослужащие ДНР и ЛНР с начала февраля этого года неоднократно сообщали о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов и наёмников, в том числе из Великобритании.