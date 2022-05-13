Глава МИД Финляндии озвучил вероятные сроки вступления страны в НАТО
Он добавил, что рассчитывает на мир и спокойствие на границе с Россией, однако подчеркнул, что нужно быть готовыми к различным вариантам развития событий.
Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в середине следующей недели. Такие сроки озвучил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, добавив, что аналогичный вариант рассматривает и соседняя Швеция.
"Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки", — сказал политик в интервью японскому телеканалу NHK.
По словам дипломата, Финляндия желает мира на границе с Россией, но при этом должна быть готова к различным вариантам развития событий. При этом он выразил надежду на то, что с учётом поддержки Финляндии и Швеции со стороны других стран в период вступления в Североатлантический альянс никакой "неразберихи" не произойдёт.
Напомним, ранее президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин поддержали срочное вступление страны в НАТО. В заявлении лидеров говорится, что шаги, необходимые для принятия этого решения, будут сделаны в течение нескольких дней. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО не сделает континент более безопасным.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET