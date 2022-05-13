Глава МИД Финляндии озвучил вероятные сроки вступления страны в НАТО

Он добавил, что рассчитывает на мир и спокойствие на границе с Россией, однако подчеркнул, что нужно быть готовыми к различным вариантам развития событий.

Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в середине следующей недели. Такие сроки озвучил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, добавив, что аналогичный вариант рассматривает и соседняя Швеция.

"Если будет решение парламента, то мы сделаем это в середине следующей недели. Швеция также рассматривает эти же сроки", — сказал политик в интервью японскому телеканалу NHK.