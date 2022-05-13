"Мы здесь мальчики для битья": Иностранные наёмники заявили о тотальном превосходстве ВС РФ и коррупции в ВСУ

Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, подчеркнул отставной британский морпех, участвовавший в сражениях под Киевом.

Иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на Украине, пожаловались на тотальное превосходство ВС РФ на поле боя. При этом, как отмечают западные военные в беседе с изданием The Telegraph, украинская армия страдает из-за плохой организации и коррупции в рядах ВСУ.

"Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия", — сказал отставной британский морпех, участвовавший в сражениях в Киевской области.

По его словам, отличную эффективность показывают российские беспилотники, которые позволяют точно наводить артиллерию на позиции ВСУ и зарубежных наёмников. Британец уточнил, что всего за первые две недели боёв он трижды попадал в такие "опасные ситуации". Кроме того, бывший американский военнослужащий Майкл, имеющий опыт боёв на Ближнем Востоке, заявил, что помимо российского оружия иностранным боевикам также грозит и "дружественный огонь" от их украинских союзников.

"Попав не к тому командиру, ты можешь стать просто пушечным мясом. Очень опасно находиться на поле боя, не наладив взаимодействие с остальными. Тебя легко могут убить свои", — подчеркнул он.

Экс-военнослужащий ВС США также добавил, что иностранцы сталкиваются с сильной коррупцией в рядах ВСУ, что серьёзно затрудняет выполнение ими боевых задач. Майкл рассказал, что пропадает даже самое элементарное оборудование и техника. Он заметил, что часто есть оружие, но нет боеприпасов. Также отсутствуют бронежилеты и аптечки. Ещё один западный наёмник, которого издание называет опытным снайпером, получил задание возглавить группу из четырёх украинских добровольцев для нападения на позиции российских снайперов. Однако выяснилось, что командование ВСУ собиралось отправить против профессиональных военных местных крестьян, вооружённых охотничьими ружьями и никогда "не убивавших никого опаснее лисы". В итоге иностранцу пришлось отменить операцию, которую он назвал "нелепым заданием для самоубийц".

В свою очередь, британец Мэтт Робинсон напрямую заявил, что основная цель большинства приехавших с Запада иностранцев — пострелять в людей. При этом он сообщил, что из-за большой роли артиллерии в боевых действиях не все получают такую возможность. У тебя гораздо больше шансов быть убитым снарядом задолго до того, как ты получишь возможность пострелять в кого-нибудь, хотя именно этого хочет большинство приехавших, заявил наёмник.