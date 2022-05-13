Медведев предрёк масштабный продовольственный кризис из-за антироссийских санкций

Зампред Совбеза также не исключил серьёзных проблем в сфере логистики и усиления энергетического кризиса в странах, которые ввели рестрикции в отношении ископаемого топлива.

Санкции, введённые западными странами в отношении России, грозят всему миру серьёзными последствиями. В частности, сложившаяся ситуация может привести к масштабным кризисам. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

"Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах. Возможен валютно-финансовый кризис в некоторых странах или сообществах стран, связанный с подрывом устойчивости ряда национальных валют, галопирующей инфляцией и разрушением легальной системы защиты частной собственности", — написал он.

Медведев не исключает, что могут появиться серьёзные проблемы в сфере логистики, также может усилиться энергетический кризис в странах, которые ввели "стреляющие в собственные ноги" санкции в отношении ископаемого топлива, а развитие цифровой экономики в мире замедлится.

Кроме того, зампред Совбеза предрёк возникновение региональных военных конфликтов, появление новых эпидемий из-за отказа от честного мирового сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или фактов использования биооружия, образование новых международных альянсов стран с прагматическими идеями.

"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "порядка, основанного на правилах" и прочего бессмысленного западного барахла", — указал политик.

Медведев добавил, что будут признаны крах идеи "американоцентричного" мира и наличие интересов, которые уважаются мировым сообществом, у государств, находящихся в острой стадии противоречия с Западом.