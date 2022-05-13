Нарышкин заявил, что возникший на Украине очаг неонацизма угрожает всей Европе
Директор СВР добавил, что в зоне риска находятся Россия и Незалежная. Об этом он сообщил в ходе открытия историко-документальной выставки "Операция "Ледоруб".
Очаг неонацизма, который возник на Украине, несёт угрозу для всей Европы. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Новый очаг неонацизма представляет угрозу не только для Украины, не только для России, но и для всей Европы", — сказал он на открытии историко-документальной выставки "Операция "Ледоруб".
Ранее СБУ и неонацистов уличили в карательных рейдах против жителей Харьковской области. Данные действия направлены на запугивание украинцев с целью "скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева", отметили в МО РФ.