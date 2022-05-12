СБУ и неонацистов уличили в карательных рейдах против жителей Харьковской области

Данные действия направлены на запугивание украинцев с целью "скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева", отметили в МО РФ.

Служба безопасности Украины и неонацисты проводят карательные рейды, направленные против жителей Харьковской области, обвиняя некоторых в коллаборационизме и увозя их в неизвестном направлении. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками СБУ проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям Народной милиции республик Донбасса", — сказал он журналистам.

По его словам, всех подозреваемых арестовывают по статье "Коллаборационизм" Уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении. При этом Мизинцев назвал это реальными преступлениями, отметив, что данные действия направлены на запугивание украинцев с целью "скрыть сложившуюся катастрофическую ситуацию в стране, вызванную деструктивной политикой официального Киева", а также свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов людей.