"Проще простого": Кадыров вызвался сменить власть на Украине и ждёт приказа президента

По его словам, Вашингтон обманывает Киев, продавая старое оружие. При этом то, что сейчас говорят в Незалежной, у Кадырова вызывает разочарование.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считал президента Украины Владимира Зеленского нормальным и образованным парнем, но в последнее время тот не соображает, чем занимается. Как утверждает руководитель республики, поменять в Незалежной власть просто, если будет на то приказ президента РФ Владимира Путина. Об этом он сказал в видео, которое появилось в его телеграм-канале.

"Отдать своё государство на плацдарм Америки, чтобы они воевали против братьев украинцев — России. Ну как так можно? Я думал, он (Зеленский. — Прим. Лайфа) нормальный парень, образованный… Он в последнее время вообще не соображает, о чём он говорит и чем он занимается. Вообще смешно, когда он говорит про Крым и Севастополь. Видит, что Россия использовала свою мощь военную — 1%, но всё-таки забрала столько территорий, уничтожила столько военно-стратегических объектов. И если будет приказ президента на Украине поменять власть, посадить туда достойных людей — проще простого", — подчеркнул Кадыров.

По его словам, Вашингтон обманывает Киев, продавая старое оружие. Глава Чечни рассказал, что раньше бывал несколько раз на Украине и восхищался жителями этой страны. Как утверждает Кадыров, ему хотелось ещё поехать на Украину, однако то, что сейчас говорят в Незалежной, у него вызывает разочарование. Руководитель республики отметил, что он один из тех, кто "просит президента навести порядок полностью на территории Украины". Кадыров в своём видео также добавил, что в Незалежной находятся иностранные наёмники и инструктора НАТО, у которых есть вооружение, но нет духа. По его мнению, в военных событиях всегда выигрывают не оружие и техника, а пехота и люди.

"Я вас, украинский народ, ещё раз прошу: этот наркоман Зеленский — успокойте его. В Верховной раде, нижней раде, ВСУ, СБУ, МВД. Ну вас сколько там? В конце концов, сядьте за стол и посмотрите вокруг открытыми глазами", — поведал глава Чечни.