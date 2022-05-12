Полянский заявил об отсутствии путей для дипломатического решения конфликта на Украине

При этом он отметил, что, будучи дипломатом, ему крайне ненавистно признавать данный факт.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал невозможным на сегодняшний день дипломатическое решение ситуации вокруг Украины из-за занимаемой Киевом позиции и подпитки конфликта Западом.

"На данный момент я, честно говоря, не вижу дипломатических возможностей, учитывая позицию Украины и то, как Запад подпитывает этот конфликт", — сказал он в интервью британскому онлайн-изданию "Анхерд ньюс".

При этом, по словам Полянского, будучи дипломатом, ему "ненавистно признавать", что пути для дипломатии нет.