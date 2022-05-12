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Опубликовано 12 мая 2022, 18:33

Полянский заявил об отсутствии путей для дипломатического решения конфликта на Украине

При этом он отметил, что, будучи дипломатом, ему крайне ненавистно признавать данный факт.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал невозможным на сегодняшний день дипломатическое решение ситуации вокруг Украины из-за занимаемой Киевом позиции и подпитки конфликта Западом.

"На данный момент я, честно говоря, не вижу дипломатических возможностей, учитывая позицию Украины и то, как Запад подпитывает этот конфликт", — сказал он в интервью британскому онлайн-изданию "Анхерд ньюс".

При этом, по словам Полянского, будучи дипломатом, ему "ненавистно признавать", что пути для дипломатии нет.

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А ранее Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС изменилась. По его словам, сейчас линия Москвы в данном вопросе схожа с видением по членству Незалежной в НАТО.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер
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