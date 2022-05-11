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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 10:59
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Песков: Переговоры РФ и Украины идут весьма вяло и нерезультативно

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва признательна Турции за посредничество в этом процессе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ход переговорного процесса между Москвой и Киевом как весьма вялый и нерезультативный.

"Начинался переговорный процесс без посредников, и он весьма вяло и нерезультативно продолжается без посредников. Хотя мы высоко оцениваем и признательны за усилия наших турецких коллег, за создание необходимых условий для встречи в Стамбуле", — отметил представитель Кремля.

Мединский: Переговоры России и Украины проходят дистанционно
Мединский: Переговоры России и Украины проходят дистанционно

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялась последняя очная встреча делегаций России и Украины. После неё президент РФ сказал, что переговоры вернулись в тупиковую ситуацию, а глава МИД Сергей Лавров и вовсе отметил "огромный шаг назад" со стороны Киева.

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Александр Юнашев
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