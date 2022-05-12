Росгвардия задержала 26 украинских националистов и нашла пять крупных схронов под Харьковом

В ходе операции обнаружены нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также учебники с пропагандой идей нацизма и ненависти к России.

В майские праздники в Харьковской области задержали 26 националистов и изъяли у них более 46 тысяч различных боеприпасов. Также захвачены одна БРДМ и одна БМП ВСУ, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В результате специальных адресных мероприятий, проводимых в Харьковской области с 6 по 10 мая, военнослужащими и сотрудниками Росгвардии задержаны 26 пособников ВСУ, членов националистического движения и военнослужащих территориальной обороны Украины", — уточнили в ведомстве.

У задержанных изъяты нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными украинских военнослужащих. Помимо этого захвачены одна БРДМ и одна БМП ВСУ.

Кроме того, обнаружено пять крупных схронов. Там найдено 30 единиц оружия и более 46 тысяч различных боеприпасов, в том числе 10 ПТУР, 12 огнемётов, 8 гранатомётов, более 45 тысяч патронов различного калибра, 2 кассетных снаряда от БМ-21 "Град", свыше 150 выстрелов к гранатомётам, 140 ручных осколочных и противотанковых гранат, 670 снарядов для БМП, более 120 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, более 100 противотанковых и 38 миномётных мин, а также девять ВСУ различной мощности. Помимо этого в одной из школ были обнаружены учебники с пропагандой идей нацизма и ненависти к России.