Представитель Госдепа отвергла призыв к диалогу между США и РФ по Украине

Премьер Италии Марио Драги попросил Вашингтон и Москву заняться поиском политического компромисса, однако в США заявили, что предпочитают помогать Украине поставкой вооружения.

Администрация США на данном этапе предпочла сосредоточить своё внимание на военной поддержке Украины, а не на переговорах с Россией. Об этом заявила на спецбрифинге в пятницу помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, комментируя призыв премьер-министра Италии Марио Драги к диалогу между Вашингтоном и Москвой по Украине.

"Россия не проявила готовности к серьёзному ведению переговоров, поэтому мы сегодня сконцентрированы на как можно большем укреплении позиций Украины на поле боя, чтобы, когда придёт время, у Украины было как можно больше влияния за столом переговоров", — приводит слова представительницы Госдепа ТАСС.