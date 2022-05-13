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Опубликовано 13 мая 2022, 15:43

Представитель Госдепа отвергла призыв к диалогу между США и РФ по Украине

Премьер Италии Марио Драги попросил Вашингтон и Москву заняться поиском политического компромисса, однако в США заявили, что предпочитают помогать Украине поставкой вооружения.

Администрация США на данном этапе предпочла сосредоточить своё внимание на военной поддержке Украины, а не на переговорах с Россией. Об этом заявила на спецбрифинге в пятницу помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, комментируя призыв премьер-министра Италии Марио Драги к диалогу между Вашингтоном и Москвой по Украине.

"Россия не проявила готовности к серьёзному ведению переговоров, поэтому мы сегодня сконцентрированы на как можно большем укреплении позиций Украины на поле боя, чтобы, когда придёт время, у Украины было как можно больше влияния за столом переговоров", — приводит слова представительницы Госдепа ТАСС.

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Ранее Лайф писал, что президент Эмманюэль Макрон заявил о необходимости строить мир при участии России и Украины. По мнению французского лидера, ответственность стран ЕС состоит в том, чтобы не допустить распространение конфликта на другие части Европы. А вот президент Украины Владимир Зеленский позже раскритиковал Макрона за попытку найти компромисс между Москвой и Киевом в этом конфликте.

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flickr.com / NCinDC

Алексей Берковиц
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