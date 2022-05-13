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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 15:43
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Шойгу обсудил Украину с главой Пентагона

Разговор министров обороны РФ и США состоялся по инициативе американской стороны.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина, стороны обсуждали ситуацию на Украине.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", — рассказали в Минобороны РФ.

В Пентагоне добавили, что Остин "призвал к немедленному прекращению огня на Украине" и подчеркнул важность "поддержания каналов коммуникации".

Шойгу: ВС РФ рассматривают как цель любой транспорт НАТО, прибывший с оружием на Украину
Шойгу: ВС РФ рассматривают как цель любой транспорт НАТО, прибывший с оружием на Украину

А ранее Ллойд Остин признал, что ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для США в настоящее время и будет представлять в будущем.

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ТАСС / Дмитрий Астахов / Пресс-служба Правительства РФ

Александра Вишнякова
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