Шойгу обсудил Украину с главой Пентагона

Разговор министров обороны РФ и США состоялся по инициативе американской стороны.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина, стороны обсуждали ситуацию на Украине.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", — рассказали в Минобороны РФ.

В Пентагоне добавили, что Остин "призвал к немедленному прекращению огня на Украине" и подчеркнул важность "поддержания каналов коммуникации".