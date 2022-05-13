Шойгу обсудил Украину с главой Пентагона
Разговор министров обороны РФ и США состоялся по инициативе американской стороны.
По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина, стороны обсуждали ситуацию на Украине.
"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", — рассказали в Минобороны РФ.
В Пентагоне добавили, что Остин "призвал к немедленному прекращению огня на Украине" и подчеркнул важность "поддержания каналов коммуникации".
А ранее Ллойд Остин признал, что ядерный арсенал России представляет серьёзные сложности для США в настоящее время и будет представлять в будущем.
ТАСС / Дмитрий Астахов / Пресс-служба Правительства РФ