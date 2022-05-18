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Опубликовано 17 мая 2022, 22:08

Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом не ведутся и немалый вклад в это внесли США

По мнению парламентария, Вашингтону не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах.

Переговоры РФ и Украины, которые начались по инициативе Киева, в настоящее время не ведутся ни в каком формате. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, немалую роль в этом сыграли власти США.

"Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины ещё 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

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По словам Слуцкого, Вашингтону не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах. Он уточнил, что США объявили Россию гибридную войну и ведут её чужими руками. Депутат добавил, что так или иначе цели спецоперации на территории Незалежной будут достигнуты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.

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ТАСС / EPA / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Иван Косицын
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