По мнению парламентария, Вашингтону не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах.

Переговоры РФ и Украины, которые начались по инициативе Киева, в настоящее время не ведутся ни в каком формате. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, немалую роль в этом сыграли власти США.

"Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины ещё 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.