Слуцкий заявил, что переговоры с Киевом не ведутся и немалый вклад в это внесли США
По мнению парламентария, Вашингтону не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах.
Переговоры РФ и Украины, которые начались по инициативе Киева, в настоящее время не ведутся ни в каком формате. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, немалую роль в этом сыграли власти США.
"Уверен, что именно вашингтонские кураторы Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины ещё 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
По словам Слуцкого, Вашингтону не нужен на Украине ни мир, ни мирный договор, ни успех на переговорах. Он уточнил, что США объявили Россию гибридную войну и ведут её чужими руками. Депутат добавил, что так или иначе цели спецоперации на территории Незалежной будут достигнуты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены украинской стороной. По словам российского лидера, в данный момент киевские власти не проявляют заинтересованности в серьёзном и конструктивном диалоге. Лайф также писал, что Украина оставила без ответа российский проект мирного договора и вышла из переговоров.
ТАСС / EPA / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL